Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о потушенном Вечном огне

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу предоставить отчет о расследовании уголовного дела об осквернении мемориального сооружения (ст. 243.4 УК РФ), сообщили 22 февраля в пресс-службе СК России. Причиной возбуждения уголовного дела послужил инцидент с тушением Вечного огня на Марсовом поле.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - отметили в СК.

Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали о задержании 50-летнего петербуржца из-за потушенного Вечного огня. Жалоба в полицию поступила около полуночи 18 февраля.

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет