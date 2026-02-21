ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 21 февраля 2026, 16:30

Бастрыкин заинтересовался возможным нарушением прав пенсионерки во Всеволожске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту возможных противоправных действий в отношении пенсионерки с ограниченными возможностями в пансионате во Всеволожске, сообщили 21 февраля в пресс-службе СК. По версии дочери потерпевшей, ее матери могли не оказывать надлежащего ухода.

Поводом для реакции стало обращение жительницы Ленобласти в приемную главы СК в социальной сети "ВКонтакте". По ее словам, в июле 2025 года ее мать после перенесенного заболевания жила в пансионате во Всеволожске, где сотрудники длительное время не обеспечивали пенсионерке надлежащего ухода.

Заявительница указала, что матери не оказывалась своевременная медицинская помощь, а сотрудники учреждения нарушали курс лекарственной терапии. В дальнейшем из-за ухудшения состояния женщину госпитализировали, у нее диагностировали травмы.

В СУ СК по Ленобласти ранее начали процессуальную проверку по данному обращению. Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Сергею Созину возбудить уголовное дело и представить доклад по завершении следствия и по результатам проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

