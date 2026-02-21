Во Фрунзенском районе дали названия двум проездам

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований двум безымянным проездам во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила 21 февраля пресс-служба Смольного. Один из них получил название Московско-Ямской проспект, второй - Хоккейная улица.

Согласно документу, проезд от Лиговского проспекта вдоль Витебского железнодорожного направления теперь будет называться Московско-Ямским проспектом. Как пояснили в городском правительстве, ранее в этом квартале уже существовала магистраль с таким названием. Исторически в XVIII вдоль Лиговского канала располагалась Московско-Ямская слобода, а рядом проходила дорога на Москву, что и послужило причиной для выбора топонима.

Проезду от Пражской улицы до Софийской улицы стал Хоккейной улицей. Там располагается Академия хоккея имени Валерия Харламова, также поблизости планируется строительство новой ледовой арены для детской хоккейной школы. Из-за появления Хоккейной улицы объект спорта на Пражской и образовательное учреждение на Софийской изменят свои адреса.

В феврале безымянному проезду в Красносельском районе Петербурга, расположенному от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева, присвоили имя комиссара Евгения Грушко.

Екатерина Гусева