Потапенко и Плугин открыли улицу имени комиссара Евгения Грушко

В Красносельском районе Петербурга 3 февраля состоялась церемония открытия новой улицы и сквера, названных в честь комиссара милиции Евгения Грушко. Проезд, расположенный от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева, теперь будет носить имя начальника милиции блокадного Ленинграда. Фотографии с мероприятия опубликовали в Смольном.

В мероприятии приняли участие начальник петербургского Главка Роман Плугин, вице-губернатор города Игорь Потапенко, глава Красносельского района Ольга Акацевич, а также сотрудники транспортной полиции, ветераны, воспитанники военных училищ и общественники.

"Открытие этой улицы – символ глубокой связи поколений. Мы вспоминаем беспримерный подвиг сотрудников милиции блокадного Ленинграда, которые в нечеловеческих условиях оставались опорой для горожан", – написал Потапенко в своих соцсетях.

Плугин назвал Грушко "символом несгибаемой воли и верности долгу". Он также заявил, что появление новой улицы, названной в честь главы милиции блокадного Ленинграда, является восстановлением исторической справедливости.

Расположение улицы, которой присвоили имя комиссара, выбрана неслучайно. В годы войны на территории Красносельского района располагался Урицкий рубеж. Большинство улиц здесь названо в честь защитников Ленинграда.

Екатерина Гусева / Фото: Игорь Потапенко