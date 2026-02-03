ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 февраля 2026, 17:00

Потапенко и Плугин открыли улицу имени комиссара Евгения Грушко

фото ЗакС политика Потапенко и Плугин открыли улицу имени комиссара Евгения Грушко

В Красносельском районе Петербурга 3 февраля состоялась церемония открытия новой улицы и сквера, названных в честь комиссара милиции Евгения Грушко. Проезд, расположенный от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева, теперь будет носить имя начальника милиции блокадного Ленинграда. Фотографии с мероприятия опубликовали в Смольном. 

В мероприятии приняли участие начальник петербургского Главка Роман Плугин, вице-губернатор города Игорь Потапенко, глава Красносельского района Ольга Акацевич, а также сотрудники транспортной полиции, ветераны, воспитанники военных училищ и общественники.

"Открытие этой улицы – символ глубокой связи поколений. Мы вспоминаем беспримерный подвиг сотрудников милиции блокадного Ленинграда, которые в нечеловеческих условиях оставались опорой для горожан", – написал Потапенко в своих соцсетях.

Плугин назвал Грушко "символом несгибаемой воли и верности долгу". Он также заявил, что появление новой улицы, названной в честь главы милиции блокадного Ленинграда, является восстановлением исторической справедливости. 

Расположение улицы, которой присвоили имя комиссара, выбрана неслучайно. В годы войны на территории Красносельского района располагался Урицкий рубеж. Большинство улиц здесь названо в честь защитников Ленинграда.

Екатерина Гусева / Фото: Игорь Потапенко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Потапенко Игорь Васильевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама