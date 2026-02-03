ФНС банкротит структуру застройщика, который подавал в суд на Линченко

В Арбитражный суд Московской области поступил иск с требованием обанкротить структуру застройщика Seven Suns Development ООО "Штандарт", обратил 3 февраля внимание "Коммерсантъ". Сам девелопер работает, в том числе, и в Петербурге, а в 2023 году пытался судиться с вице-губернатором Николаем Линченко из-за его слов в адрес компании.

Как отмечает издание, "Штандарту" принадлежит участок площадью 3,2 гектара на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Стоимость земли оценивается в 2-2,5 млрд рублей.

Сумма требований налоговиков в документах не указана. Служба и Seven Suns Development не ответили на запрос "Ъ".

К настоящему времени несколько структур компании уже признаны банкротами. В их числе оказались ООО "Севен санс девелопмент СПб Инвестиции" и ООО "Севен санс девелопмент СПб Восток", задолжавшие Московскому кредитному банку. Долг первой компании составляет почти 430 млн рублей, долг второй равняется 5 млрд рублей.

В 2023 году Seven Suns Development обращалась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти после негативных высказываний, допущенных вице-губернатором Линченко в январе. Последний раскритиковал девелопера, заявив, что тот не выполняет обязательства по строительству социальных объектов. Заодно Линченко предостерег тогда петербуржцев от взаимодействия с компанией. Производство по поданному иску было прекращено в августе того же года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру