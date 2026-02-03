Бывший завод GM в Шушарах вернулся к работе

В Шушарах запустили бывший автозавод General Motors, сообщил 3 февраля ТАСС со ссылкой на свой источник. Площадка принадлежит холдингу "АГР", сейчас на ней собирают автомобили китайского производителя Jaecoo.

"Завод в Шушарах только сейчас заработал. Сейчас собирают модели Jaecoo J6, J7, J8", — сообщил собеседник информагентства.

В декабре предприятие объявило о наборе сотрудников для работы на бывшем заводе GM. В числе прочего искали механиков, техников, операторов линии сборки, а также переводчика с китайского языка, отмечает ТАСС.

Ранее председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов говорил о планах перезапустить предприятие до конца 2025 года. При этом он признавал наличие сложностей с проектом. Чуть позже вице-премьер Денис Мантуров заявил о том, что предприятие заработает по полному циклу в 2026 году, передавало РИА "Новости".

