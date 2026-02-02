Парфенчиков отчитал подчиненных из минфина Карелии за челлендж "февраль без трат"

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков раскритиковал сотрудников регионального министерства финансов из-за поста в соцсетях ведомства, в котором жителям предлагалось провести "февраль без трат". Чиновники рекомендовали гражданам не тратить деньги на одежду, кафе, рестораны, такси и развлечения, сократив расходы ради "финансовой дисциплины".

"Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет", – написал Парфенчиков в своих соцсетях 2 февраля.

В отношении министра финансов республики Александра Климочкина по поручению губернатора проведут служебную проверку. Также Парфенчиков предложил проверить информационную политику ведомства. О результатах глава региона пообещал сообщить позже. Тем временем, пост из соцсетей минфина пропал.

Весной 2025 года с руководителем министерства республики Климочкиным встречалась глава петербургского комитета финансов Светлана Енилина. Тогда финансисты обменивались опытом в сфере ведения регионального бюджета. С особым интересом участники встречи, в том числе, обсуждали способы повышения финансовой грамотности населения.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру