2 февраля 2026, 21:12

Парфенчиков отчитал подчиненных из минфина Карелии за челлендж "февраль без трат"

фото ЗакС политика Парфенчиков отчитал подчиненных из минфина Карелии за челлендж "февраль без трат"

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков раскритиковал сотрудников регионального министерства финансов из-за поста в соцсетях ведомства, в котором жителям предлагалось провести "февраль без трат". Чиновники рекомендовали гражданам не тратить деньги на одежду, кафе, рестораны, такси и развлечения, сократив расходы ради "финансовой дисциплины". 

"Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет", – написал Парфенчиков в своих соцсетях 2 февраля. 

В отношении министра финансов республики Александра Климочкина по поручению губернатора проведут служебную проверку. Также Парфенчиков предложил проверить информационную политику ведомства. О результатах глава региона пообещал сообщить позже. Тем временем, пост из соцсетей минфина пропал. 

Весной 2025 года с руководителем министерства республики Климочкиным встречалась глава петербургского комитета финансов Светлана Енилина. Тогда финансисты обменивались опытом в сфере ведения регионального бюджета. С особым интересом участники встречи, в том числе, обсуждали способы повышения финансовой грамотности населения.

