Делегаты из Петербурга поедут на съезд ликвидированной "Гражданской инициативы"

В Петербурге 1 февраля выбрали делегатов для участия в съезде для возрождения ликвидированной ранее партии "Гражданская инициатива". Как сообщил ЗАКС.Ру председатель собрания Андрей Циркунов, мероприятие прошло с заделом на возможность участия в предстоящей в 2026 году выборной кампании. Назвать делегатов корреспонденту он отказался, объяснив это желанием "не засвечивать людей" раньше времени.

Не обозначил Циркунов и сроки проведения учредительного съезда. В то же время политик рассказал о желании соратников провести съезд до начала выборной кампании 2026 года с тем, чтобы поучаствовать в борьбе за места в Государственной думе и, в том числе, в Законодательном собрании Петербурга.

— Мы хотели бы, конечно, провести все, успеть до начала выборной кампании. Это наша такая сверхзадача. Мы не просто для себя эту игрушку делаем, это не игрушка для нас. Это, прежде всего, инструмент для того, чтобы дать представительство людям, разделяющим наши взгляды, а именно взгляды либеральной демократии, взгляды примата прав человека, прежде всего. И, соответственно, мирного развития экономического и глобального, — сообщил Циркунов.

Он также отметил, что после ликвидации партии в среде соратников шли дискуссии как о необходимости ее возрождения, так и о возможности использования прежнего названия. В итоге было решено попытаться воссоздать организацию под прежним брендом.

— В принципе, политическая платформа будет еще только формироваться. Вероятнее всего, мы будем опираться на предыдущий опыт. И, соответственно, название — оно наиболее отражает, на наш взгляд, ту концепцию и ту идеологию, которую будет развивать наша партия, — рассказал председатель собрания региональной группы.

По закону, зарегистрированная политическая партия должна иметь отделения более чем в половине регионов России. По информации ЗАКС.Ру, учредительное собрание ГИ в Петербурге стало вторым по счету в стране. Первое собрание состоялось ранее в Кемерово.

Напомним, Верховный суд ликвидировал "Гражданскую инициативу" в июне 2025 года, это произошло по инициативе Министерства юстиции. В своем иске ведомство ссылалось на то, что партия якобы систематически не участвовала в выборах различных уровней. В ГИ с подобными аргументами не соглашались, ссылаясь на безуспешную попытку политика Бориса Надеждина баллотироваться от партии на президентских выборах в 2024 году.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Гражданская инициатива Северо-Запад"