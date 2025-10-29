Ситов: Бывший автозавод GM в Шушарах заработает до конца года

Площадка "Автозавода АГР " в Шушарах должна заработать до конца 2025 года, заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью изданию "Фонтанка".

"Планы, которые представлены, остаются. Поэтому рассчитываем на хорошую новость до конца года. С этим проектом сложности есть, не будем отрицать, но пока официального переноса сроков нет", — поделился ожиданиями Ситов.

По словам чиновника, выпускать на площадке собираются как седаны, так и SUV. Всего речь идет о линейке от трех до пяти моделей. Приступить к их сборке планируется в течение 2026 года.

Кроме того, в Смольном до декабря намерены ждать, "что скажет корейский партнер АГР", то есть Hyundai. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, что ждет производство в Каменке, где с февраля 2024 года собирают автомобили Solaris.

Всего, по словам Ситова, до конца 2025 года автозаводы Петербурга должны будут собрать не менее 51 тысячи машин.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру