ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 октября 2025, 11:12

Ситов: Бывший автозавод GM в Шушарах заработает до конца года

фото ЗакС политика Ситов: Бывший автозавод GM в Шушарах заработает до конца года

Площадка "Автозавода АГР " в Шушарах должна заработать до конца 2025 года, заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью изданию "Фонтанка".

"Планы, которые представлены, остаются. Поэтому рассчитываем на хорошую новость до конца года. С этим проектом сложности есть, не будем отрицать, но пока официального переноса сроков нет", — поделился ожиданиями Ситов.

По словам чиновника, выпускать на площадке собираются как седаны, так и SUV. Всего речь идет о линейке от трех до пяти моделей. Приступить к их сборке планируется в течение 2026 года.

Кроме того, в Смольном до декабря намерены ждать, "что скажет корейский партнер АГР", то есть Hyundai. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, что ждет производство в Каменке, где с февраля 2024 года собирают автомобили Solaris.

Всего, по словам Ситова, до конца 2025 года автозаводы Петербурга должны будут собрать не менее 51 тысячи машин.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама