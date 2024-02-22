В Петербурге приступили к сборке автомобилей Solaris

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге стартовало производство автомобилей Solaris, передает 22 февраля РИА "Новости" со ссылкой на сообщение нового владельца предприятия компанию AGR Automotive Group. Всего в линейке выпускаемых машин насчитывается четыре модели.

"AGR Automotive Group (ООО "АГР") объявляет о запуске на российском рынке нового автомобильного бренда Solaris. Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении предприятия.

Согласно распространенной информации, продажами автомобилей займется дилерская сеть АГР.

О завершении сделки по продаже завода стало известно в конце января. На прошлой неделе автопредприятие официально сменило название.

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