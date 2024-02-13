Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Бывший автомобильный завод Hyundai в Петербурге сменил свое название после продажи компании "Арт-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Теперь предприятие официально именуется ООО "Автомобильный завод АГР".

В качестве сокращенного названия также допускается ООО "Автозавод АГР".

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены накануне, 12 февраля. Гендиректором предприятия указан Алексей Калицев, который прежде занимал руководящие посты в "Хендэ Мотор СНГ".

О закрытии сделки по продаже автозавода Hyundai стало известно в конце января. "Арт-Финанс" получило 100 % долей в уставном капитале предприятия, активы которого включают в себя производственные площадки в Каменке и в Шушарах.

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