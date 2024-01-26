"Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Петербурге

Компания "Арт-Финанс" сообщила 26 января об окончательном завершении сделки по приобретению ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Сделка была завершена двумя днями раньше, в скором времени все необходимые изменения будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно условиям сделки, "Арт-Финанс" достались 100 % долей в уставном капитале автопредприятия. Активы последнего включают в себя две производственные площадки на территории Петербурга. Речь идет о заводах в Каменке и Шушарах.

"В ближайшем будущем завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР Hyundai) будет переименован. О новом названии будет сообщено дополнительно, после завершения всех процедур по его регистрации", — отметили в компании.

Ранее стало известно об одобрении правительством сделки по приобретению компанией автозавода Hyundai. Само предприятие простаивало с марта 2022 года. В начале января стало известно, что сборку на нем планируют возобновить до середины года.

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