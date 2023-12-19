Правкомиссия одобрила продажу петербургского автозавода Hyundai

Сделка по продаже петербургского завода Hyundai компании "Арт-Финанс" одобрена, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Соответствующее заключение вынесла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Hyundai и ООО "Арт-Финанс" уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время", — поделился ожиданиями вице-премьер.

Мантуров также отметил, что Hyundai сохранит за собой обязательства по обслуживанию на территории России автомобилей этой марки.

Ранее стало известно о том, что Hyundai Motor приняла решение о продаже завода в Петербурге. Покупателем должна выступить компания "Арт-Финанс".

С марта 2022 года завод находится в режиме простоя. В очередной раз режим был продлен в начале декабря.

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