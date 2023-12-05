Петербургский завод Hyundai останется в простое до конца года

Завод Hyundai в Петербурге (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") продлил режим простоя до конца 2023 года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на городской Центр занятости населения. Решение коснулось более чем полутысячи работников предприятия.

"Компания продлила простой на 502 человека до 31 декабря", — рассказали агентству в Центре занятости.

Завод находится в режиме простоя с марта 2022 года. Причиной этого стала нехватка комплектующих для сборки автомобилей.

В предыдущий раз простой предприятия продлевали в конце октября, мера пролонгировалась до начала зимы. Тогда сообщалось, что принятое решение коснулось 534 работников.

В июне в Смольном сообщали о планах организовать на базе предприятия суперколледж в 2024 году. Позже стало известно, что за право приобрести завод соперничают две компании.

В начале ноября в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о взыскании с "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" почти 178 миллионов рублей.

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