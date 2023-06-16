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Новости 20:34

Поляков: Масштабный колледж на бывшем заводе Hyundai откроется в следующем году

фото ЗакС политика Поляков: Масштабный колледж на бывшем заводе Hyundai откроется в следующем году

Смольный рассчитывает открыть суперколледж на базе бывшего автозавода Hyundai (бывший General Motors) уже в 2024 году, заявил вице-губернатор Кирилл Поляков "Деловому Петербургу" на полях ПМЭФ. В образовательном учреждении планируется обучать желающих рабочим и инженерным профессиям.

"На первом этапе разворачиваем суперколледж на уже имеющейся площадке — GM. По сути это учебно-производственный комбинат, было такое советское понятие", — поделился планами Поляков.

В дальнейшем городские власти намереваются открыть еще один суперколледж для подготовки работников промышленности. Площадь учреждения составит 50 тысяч квадратных метров, оно должно будет появиться в 2026 году.

В конце января появилась информация о том, что Смольный договорился с Hyundai о создании на петербургском завода образовательного полигона. В апреле стало известно о стремлении руководства предприятия возобновить обычную работу.


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