"Фонтанка": Смольный договорился о превращении завода Hyundai в образовательную площадку

Петербургские власти договорились с южнокорейским автопроизводителем Hyundai о создании на принадлежащем ему предприятии в Шушарах образовательного полигона, сообщила 27 января "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, площадка перейдет городу сроком на пять лет. Ожидается, что там установят станки и превратят автозавод в подобие техникума для местных учащихся. При этом Петербург должен будет взять на себя оплату коммунальных расходов.

О планах организовать образовательный полигон на месте одного из остановившихся автопредприятий поведал накануне губернатор Александр Беглов, выступая на совещании с участием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Градоначальник поведал о планах запуска "образовательного завода" в 2023 году, но умолчал о том, с руководством какого именно предприятия были заключены договоренности.