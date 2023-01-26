Беглов сообщил о договоренности превратить один из закрытых автозаводов в образовательный полигон

Правительство Петербурга договорилось с владельцем одного из остановленных в городе автозаводов о его перепрофилировании под образовательную площадку, рассказал 26 января губернатор Александр Беглов без указания, о каком именно предприятии идет речь. Заявление прозвучало на совещании в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете с участием секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

В своей речи Беглов рассказал о переговорах с владельцами остановленных в Петербурге предприятий касательно возможности их перепрофилирования под образовательные нужды. В связи с этим он поведал о планах запуска в 2023 году "образовательного завода" на территории города.

"У нас большой кластер был по автомобилестроению. И вот с одним из этих предприятий, пока не буду его называть, мы договорились, что они нам его передают под обучение, это будет такая хорошая база", — приводит ТАСС слова градоначальника.

Беглов уточнил, что это будет первый подобный проект в России. На территории бывшего автозавода смогут проходить практику студенты технических колледжей и вузов.

Ранее стало известно, что бывший завод Nissan в Петербурге перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в ближайшее время. Другое автопредприятие на территории города, завод Toyota, к середине января завершило процедуру увольнения сотрудников. Автозавод Hyundai продолжает оставаться в режиме простоя.

В конце прошлого года Беглов намекнул о возможности перезапуска второго после Nissan автозавода в Петербурге. Патрушев прибыл в Петербург в четверг, здесь он должен провести ряд рабочих встреч на тему кораблестроения и ВМФ.