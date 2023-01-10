Экс-завод Nissan в Петербурге перейдёт в собственность "АвтоВАЗа" в январе-феврале

Бывший автозавод японской компании Nissan будет передан в собственность ГК "АвтоВАЗ" в течение ближайшего времени, известил глава корпорации Максим Соколов, чьи слова приводит ТАСС.

"В январе-феврале. Давайте так осторожно говорить. Это зависит уже от регистрации [сделки], согласования и так далее", - объяснил Соколов.

О том, что управление бывшим заводом Nissan в Петербурге возьмёт на себя "АвтоВАЗ", сообщил в начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров. На прошлой неделе Соколов рассказал, что предприятие намерено собирать на местных мощностях "не совсем премиум, но более дорогие" машины.