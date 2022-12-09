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Новости 9:54

Петербургским заводом Nissan будет управлять "Автоваз"

фото ЗакС политика Петербургским заводом Nissan будет управлять "Автоваз"

Отечественный автоконцерн "Автоваз" возьмёт на себя управление производственными мощностями петербургского завода Nissan, известил в разговоре с ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Не так давно российские активы Nissan были переданы в собственность РФ в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". До этих пор площадками руководил "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

"Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться "Автовазом" ", — поделился Мантуров.

Министр напомнил, что в грядущем году "Автоваз" будет наращивать темпы автомобилестроения. В том числе — выпускать новые "Москвичи".


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