НАМИ получило в собственность петербургский завод Nissan

Завод Nissan в Петербурге полностью перешел в собственность ФГУП "НАМИ", обратил внимание 24 ноября "Интерфакс". Предприятие получило 100 % уставного капитала ООО "Ниссан Мануфекчуринг Рус", соответствующие изменения были отражены в ЕГРЮЛ днем ранее.

В графе "Сведения об участниках/ учредителях юридического лица" выписки из ЕГРЮЛ содержится упоминание лишь ФГУП "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"".

О том, что активы "Ниссан Мануфекчуринг Рус", включая автозавод в Петербурге, перейдут в собственность ФГУП "НАМИ" за символическую плату, стало известно в первой половине октября. По условиям сделки, две тысячи работников предприятия должны сохранить свои места в течение ближайших 12 месяцев. При этом за Nissan сохраняется возможность обратного выкупа акций в течение ближайших шести лет.

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