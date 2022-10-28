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Новости 11:41

Примерно 2 тысячи сотрудников петербургского завода Nissan сохранят рабочие места

фото ЗакС политика Примерно 2 тысячи сотрудников петербургского завода Nissan сохранят рабочие места

После перехода петербургского завода Nissan к новому владельцу около двух тысяч сотрудников сохранят рабочие места и трудовые договоры на ближайшие 12 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза Nissan Петра Принева. Именно столько сотрудников и числилось на предприятии до последнего времени.

Между тем, завод продолжает находиться в простое уже почти восемь месяцев. В этих условиях сотрудники получают две трети оклада, что продлится как минимум до Нового года.

"До работников со стороны администрации регулярно доводится информация о ситуации и даются необходимые разъяснения по возникающим вопросам, в том числе и по ситуации со сменой собственника", - рассказал Принев.

Напомним, что в середине месяца стало известно о передаче активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". После этого обслуживать автомобили Nissan будет "АвтоВАЗ".


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