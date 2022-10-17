"Ведомости": Завод Nissan в Петербурге отдадут КАМАЗу и китайцам

Китайский автоконцерн FAW и ПАО "КАМАЗ" хотят привлечь к возобновлению деятельности на петербургском заводе Nissan, информируют "Ведомости", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Ранее Минпромторг сообщил о переводе в государственную собственность российских активов компании "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус".

В условия сделки попали завод с производственной мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр, расположенный в Северной столице, а также центр продаж в Москве.

Предприятия и торговые площади продадут подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ" за 1 евро.

Комментируя сделку, президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида сказал, что достигнутая договоренность - "наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников".