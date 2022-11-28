В 2023 году завод "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей

Столичное автопредприятие "Москвич" собирается выйти на объём локализации, который ранее был у его предшественника Renault, до конца следующего года, передаёт ТАСС заявление заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам чиновника, в 2023 году завод намерен выпустить 50 тысяч машин, из которых 10 тысяч — электрокары, в 2024-м — 100 тысяч, и 20 тысяч соответственно. При этом первые 200 авто с электродвигателем спустят с конвейера уже в текущем декабре. Кроме того, в мэрии выражают надежду, что уже через пару лет "Москвич" будет выпускать автомобили, полностью собранные из деталей отечественного производства.

"Работаем над этим вместе с "КамАЗом" и, убеждён, что справимся. При этом будем стараться сделать это даже раньше", — высказался Ликсутов.

Ранее, напомним, столичный мэр Сергей Собянин вручил ключ от первого автомобиля "Москвич 3" журналистам телеканала "Москва 24".