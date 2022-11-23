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Новости 13:55

Собянин подарил журналистам первый "Москвич 3"

фото ЗакС политика Собянин подарил журналистам первый "Москвич 3"

Столичный мэр Сергей Собянин вручил ключ от первого автомобиля "Москвич 3" журналистам телеканала "Москва 24". Презентация транспортных средств прошла в среду, 23 ноября, на бывшем заводе Renault на Волгоградском проспекте.

"Будешь ездить, снимать город на первом "Москвиче", — сказал Собянин, передавая ключи оператору.

Городской кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра является версией китайского JAC JS4. Он стал первым автомобилем, который начали собирать на вновь запустившемся заводе Renault. Продажи автомобиля в Москве стартуют в январе, в регионах — в марте 2023 года.

Напомним, 16 мая Собянин объявил о переводе столичного предприятия "Рено Россия" на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".


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