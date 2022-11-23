Собянин подарил журналистам первый "Москвич 3"

Столичный мэр Сергей Собянин вручил ключ от первого автомобиля "Москвич 3" журналистам телеканала "Москва 24". Презентация транспортных средств прошла в среду, 23 ноября, на бывшем заводе Renault на Волгоградском проспекте.

"Будешь ездить, снимать город на первом "Москвиче", — сказал Собянин, передавая ключи оператору.

Городской кроссовер "Москвич 3" с бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра является версией китайского JAC JS4. Он стал первым автомобилем, который начали собирать на вновь запустившемся заводе Renault. Продажи автомобиля в Москве стартуют в январе, в регионах — в марте 2023 года.

Напомним, 16 мая Собянин объявил о переводе столичного предприятия "Рено Россия" на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".