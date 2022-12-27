На экс-заводе Nissan в Петербурге будут собирать "более дорогие" модели автомобилей Lada

На производственных мощностях экс-завода Nissan в Петербурге начнут собирать автомобили Lada более премиального качества, известил в разговоре с РИА Новости директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Изначально в планах у предприятия выпуск трёх моделей.

"Не совсем премиум, но более дорогие. Это будет C и это будет класс D", — уточнил Соколов.

В планах у "АвтоВАЗа" выпуск до 10 тысяч автомобилей на заводе в Северной столице. Соколов отметил, что в новой линейке будут представлены седаны и кроссоверы.

Ранее бывший транспортный вице-губернатор города на Неве сообщал, что на экс-заводе Nissan будут собирать китайские автомобили под брендом Lada.