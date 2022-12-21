"Это будут китайские машины": На экс-заводе Nissan в Петербурге начнут собирать автомобили Lada

На производственных мощностях петербургского завода Nissan будут собирать китайские машины под брендом Lada, известил гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов во время посещения предприятия. Сборка автомобилей начнётся во второй половине грядущего года.

"Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями. Но может, это будет не одна компания", — поделился прогнозами Соколов.

Ключевым партнёром "АвтоВАЗа" будет производитель из КНР, однако какой — Соколов не конкретизировал. Ранее, напомним, бывший завод Renault в столице начал выпуск китайских автомобилей Jac под брендом "Москвич 3".

В будущем, добавил Соколов, петербургский завод собирается достигнуть уровня локализации, какой ранее был у Nissan.

"Эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности", — резюмировал директор "АвтоВАЗа".

О том, что "АвтоВАЗ" будет собирать на заводе Nissan китайские машины, СМИ писали ещё в начале декабря.