"Фонтанка": "Автоваз" будет собирать на заводе Nissan китайские машины

Российский автоконцерн "Автоваз" будет собирать на петербургском заводе Nissan китайские машины под брендом Lada, сообщила 9 декабря "Фонтанка" со ссылкой на два осведомленных источника.

Первый из собеседников издания заявил, что переговоры с потенциальным партнером уже идут, однако определенности с модельным рядом сейчас нет. Второй конфидент поведал, что автомобили будут выпускаться под маркой Lada, однако модельный ряд не будет совпадать с выпускаемым в Тольятти.

Источник в Смольном уточнил, что "кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет", однако между ними имеется выбор и потому окончательное соглашение пока не подписано. Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик признал в разговоре с изданием факт переговоров администрации Петербурга и Минпромторга с "Автовазом" касательно модельного ряда, но более полной информации не предоставил.

Ранее стало известно о том, что управление производственными мощностями петербургского завода Nissan передадут "Автовазу". До этого предприятие поступило в собственность ФГУП "НАМИ".

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