Toyota покончила с увольнениями на своем заводе в Петербурге

Руководство автозавода Toyota в Петербурге завершило процедуру увольнения сотрудников, сообщил 13 января "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По сообщению информагентства, всего к настоящему моменту в компании осталось 277 сотрудников. Из числа последних свои места на петербургском заводе сохранили 76 человек.

Увольнения на автопредприятии стартовали в середине ноября, к началу декабря оказалось сокращено более 90 % персонала.

О закрытии завода Toyota стало известно в конце сентября. С начала спецоперации автопредприятие находилось в режиме простоя.

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