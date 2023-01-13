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Новости 14:31

Toyota покончила с увольнениями на своем заводе в Петербурге

фото ЗакС политика Toyota покончила с увольнениями на своем заводе в Петербурге

Руководство автозавода Toyota в Петербурге завершило процедуру увольнения сотрудников, сообщил 13 января "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По сообщению информагентства, всего к настоящему моменту в компании осталось 277 сотрудников. Из числа последних свои места на петербургском заводе сохранили 76 человек.

Увольнения на автопредприятии стартовали в середине ноября, к началу декабря оказалось сокращено более 90 % персонала.

О закрытии завода Toyota стало известно в конце сентября. С начала спецоперации автопредприятие находилось в режиме простоя.

Фото: unsplash


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