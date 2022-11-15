На петербургском заводе Toyota началось сокращение персонала

Сотрудников петербургского завода Toyota с 14 ноября начали сокращать, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости. Мера была ожидаемой, о ней представители Смольного предупреждали месяц назад. Расторжение трудовых договоров оформляется как увольнение по соглашению сторон.

"Тойота" вынесла персональное предложение каждому сотруднику, которое включает выплату от 12 средних заработных плат; сохранение на протяжении года после увольнения ДМС; компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 000 рублей", - рассказали в пресс-службе комитета.

По последним данным, в простое находятся 1 937 сотрудников предприятия.

Напомним, что деятельность завода остановилась еще в конце февраля, вскоре после санкций, введенных в отношении РФ в связи с военной спецоперацией. Об окончательном закрытии петербургского производства Toyota стало известно в сентябре. Городское руководство обещало помочь сотрудникам с дальнейшим трудоустройством.