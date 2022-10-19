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Новости 18:47

Смольный: На заводе Toyota сокращения начнутся в ноябре, Nissan пока не планирует увольнений

фото ЗакС политика Смольный: На заводе Toyota сокращения начнутся в ноябре, Nissan пока не планирует увольнений

Базирующийся в Петербурге автозавод Toyota собирается приступать к сокращениям сотрудников уже в ноябре, известил у себя в Telegram-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. В то же время концерн Nissan пока не планирует увольнять своих работников.

"Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения. Работодатель компенсирует расходы на обучение или переобучение сотрудников", — рассказал Москаленко, комментируя ситуацию на производстве Toyota.

Nissan, в свою очередь, о каких-либо кадровых сокращениях Службу занятости не уведомлял.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к восстановлению деятельности автозавода Nissan в Петербурге могут привлечь китайский автоконцерн FAW и ПАО "КАМАЗ"

В свою очередь заводчанам, трудоустроенным на заводе Toyota, простаивающем с февраля, обещали выплатить по 12 окладов.


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