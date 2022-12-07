С петербургского завода Toyota уволили подавляющее большинство сотрудников

Руководство петербургского автомобильного завода Toyota, с начала марта находящегося в простое, уволило более 90% сотрудников. Это следует из информации, которую "Интерфаксу" предоставили в пресс-службе компании. Сокращения стартовали в середине прошлого месяца.

"За период с 14 ноября по 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон. На данный момент в штате филиала числится 137 сотрудников", - рассказали агентству.

Отметим, что к середине ноября, по данным комитета по труду и занятости, на заводе числилось почти две тысячи сотрудников, находившихся в простое. Чиновники обещали помочь с дальнейшим трудоустройством тем, кто попадет под плановое сокращение.

Об окончательном закрытии петербургского завода Toyota объявили в сентябре. Желающих выкупить производство пока не имеется: Минпромторг сообщал неделю назад в связи с этим, что вставший после начала военной спецоперации завод проходит процедуру консервации.