Минпромторг заявил, что петербургский завод Toyota "проходит процедуру консервации"

Завод Toyota на территории Петербурга находится сейчас в стадии консервации, сообщил 1 декабря "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Как уточнили в министерстве, подведомственное ему ФГУП "НАМИ" не планирует покупку автопредприятия.

"После остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки. Отметим, что в настоящее время подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге", — цитирует сообщение Минпромторга "Интерфакс".

Накануне стало известно о визите силовиков и проведении следственных действий на заводе Toyota. Позже руководство предприятия объяснило появление правоохранителей внеплановыми проверками. В ноябре глава министерства, вице-премьер Денис Мантуров уже говорил об отсутствии заинтересованности в приобретении завода со стороны ФГУП "НАМИ".

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