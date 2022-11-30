На петербургском заводе Toyota проводят следственные действия

На территорию петербургского завода Toyota 30 ноября явились правоохранители и проводят в здании следственные мероприятия, сообщает издание 78.ru. Известно, что санкционировала их прокуратура, однако о причинах визита людей в форме пока ничего не сообщается.

У забора припарковались, в частности, несколько автозаков Росгвардии. Машины силовиков перегородили все выходы с территории.

Напомним, что из-за логистических проблем и нехватки комплектующих завод приостановил свою работу в конце февраля, вскоре после введения очередного пакета санкций против РФ. В сентябре было объявлено о полном закрытии производства.

На девятом месяце простоя руководство Toyota начало сокращения петербургских сотрудников. Им полагается, в частности, по двенадцать окладов. В Смольном обещали помочь тем рабочим, кто попадет под сокращение.