В петербургском управлении завода Toyota объяснили появление силовиков у своих дверей

Базирующийся в Петербурге завод автоконцерна Toyota отчитался, почему на его территории можно было заметить автомобили представителей правоохранительных органов в среду, 30 ноября, передаёт "Фонтанка".

По словам представителей пресс-службы холдинга, всё обусловлено проводимыми на предприятии внеплановыми проверками.

"На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности", — известили в пресс-службе регионального представителя Toyota.

Необходимые процессуальные действия на территории завода проводили прокуратура, Ростехнадзор, ФГУП НАМИ, налоговая и трудовая инспекции, содействовали которым силы ОМОН и Росгвардии.

О целях визита представителей силовых ведомств ранее не сообщалось.