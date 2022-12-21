Беглов анонсировал возможный перезапуск ещё одного автозавода в Петербурге

Смольный ведёт переговоры по перезапуску ещё одного базирующегося в Петербурге автомобильного предприятия, известил 21 декабря в ходе визита на завод Nissan городской глава Александр Беглов.

"Договорились по одному предприятию, сейчас переговоры идут по другому предприятию. Думаю, производство возобновим", – отчитался градоначальник, не уточнив, о каком конкретно заводе идёт речь.

Предположительно, это может быть простаивающий завод Hyundai, который уже начал увольнять своих бывших сотрудников и приступил к процедуре консервации своих производственных мощностей.

При этом "АвтоВАЗ" не намерен принимать участие в перезапуске ещё одной площадки, рассказал директор концерна Максим Соколов.