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Новости 17:53

Беглов анонсировал возможный перезапуск ещё одного автозавода в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов анонсировал возможный перезапуск ещё одного автозавода в Петербурге

Смольный ведёт переговоры по перезапуску ещё одного базирующегося в Петербурге автомобильного предприятия, известил 21 декабря в ходе визита на завод Nissan городской глава Александр Беглов.

"Договорились по одному предприятию, сейчас переговоры идут по другому предприятию. Думаю, производство возобновим", – отчитался градоначальник, не уточнив, о каком конкретно заводе идёт речь.

Предположительно, это может быть простаивающий завод Hyundai, который уже начал увольнять своих бывших сотрудников и приступил к процедуре консервации своих производственных мощностей.

При этом "АвтоВАЗ" не намерен принимать участие в перезапуске ещё одной площадки, рассказал директор концерна Максим Соколов.


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