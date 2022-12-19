Петербургский завод Hyundai начал сокращать персонал

На автомобильном заводе Hyundai в Сестрорецке, с марта находящемся в простое, начали массово увольнять сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу южнокорейской компании. Сокращения преподносятся как оптимизация, а обусловлены они "продолжающейся приостановкой производственных процессов".

Руководство концерна обещает исполнить все социальные обязательства перед российскими сотрудниками, которые останутся без работы, включая выплату выходных пособий.

О том, что завод не сможет возобновить работу в 2022 году, стало известно на прошлой неделе. В октябре СМИ писали о возможной продаже петербургского завода Hyundai из-за финансовых и технических сложностей, вызванных антироссийскими санкциями.