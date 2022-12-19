ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:19

Петербургский завод Hyundai начал сокращать персонал

фото ЗакС политика Петербургский завод Hyundai начал сокращать персонал

На автомобильном заводе Hyundai в Сестрорецке, с марта находящемся в простое, начали массово увольнять сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу южнокорейской компании. Сокращения преподносятся как оптимизация, а обусловлены они "продолжающейся приостановкой производственных процессов".

Руководство концерна обещает исполнить все социальные обязательства перед российскими сотрудниками, которые останутся без работы, включая выплату выходных пособий.

О том, что завод не сможет возобновить работу в 2022 году, стало известно на прошлой неделе. В октябре СМИ писали о возможной продаже петербургского завода Hyundai из-за финансовых и технических сложностей, вызванных антироссийскими санкциями.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама