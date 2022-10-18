Hyundai Motor может продать свой завод в Петербурге

Руководство Hyundai Motor получило отчет с анализом "ситуации и перспектив на будущее в России", в котором среди прочего рассматривается возможность продажи завода в Петербурге, пишет 18 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на южнокорейское издание "Тона Ильбо". Предположительно, решение о судьбе предприятия будет принято в ближайшее время.

В январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках в месяц продавалось по 17 тысяч машин, выпущенных петербургским заводом, однако с 1 марта он закрылся из-за проблем с логистикой. Также машины Hyundai собирались до последнего времени в Калининграде, однако в июле было продано 14 автомобилей, а в августе и сентябре — и вовсе ни одной.

Сейчас Hyundai Motor не получает никакой прибыли из-за простоя, однако вынужден покрывать "расходы на рабочую силу, счета за электричество и воду, а также налоги", цитирует корейскую газету "Коммерсантъ". При сохранении подобной ситуации неиллюзорной становится перспектива банкротства предприятия. При этом источники заявили изданию "Тона Ильбо", что "продать завод будет сложно", не вдаваясь при этом в детали.

Накануне появилась информация о том, что к восстановлению деятельности автозавода Nissan в Петербурге могут привлечь китайский автоконцерн FAW и ПАО "КАМАЗ". Ранее Минпромторг извещал о переходе активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в собственность российского государства.

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