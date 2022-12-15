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Новости 14:59

Петербургский автозавод Hyundai останется в простое до конца года

фото ЗакС политика Петербургский автозавод Hyundai останется в простое до конца года

Автозавод Hyundai в Петербурге останется в режиме простоя по меньшей мере до конца 2022 года, сообщил 15 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"На данный момент объявлен простой до конца года", — сообщили изданию  пресс-службе.

Автопредприятие остановило свою работу с 1 марта из-за нехватки комплектующих, позже режим простоя неоднократно продлевался. В октябре появились сведения о возможности продажи завода. На прошлой неделе две компании, занимавшиеся строительством мощностей автозавода, потребовали от его руководства 350 миллионов рублей компенсации за не до конца оплаченные работы.

Фото: unsplash


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