Строившие петербургский завод Hyundai компании потребовали 350 млн рублей компенсации от заказчика

Две компании, занимавшиеся возведением мощностей петербургского автозавода Hyundai, потребовали от заказчика проекта 350 млн рублей компенсации. Дело в том, что концерн не до конца расплатился с подрядчиками строительства, передаёт "Деловой Петербург".

Завод, производящий двигатели Hyundai, торжественно открыли в сентябре 2021 года, однако уже весной 2022-го предприятие встало ввиду недостатка комплектующих для сборки и проблем с логистикой.

При этом выяснилось, что Hyundai задолжал часть средств компаниям, которые участвовали в строительстве завода. В частности, строительно-монтажное управление № 2 треста 16 (СМУ) требует через суд 185,5 млн рублей, а ООО "Стройтехимпорт" (СТИ) — 156,6 млн рублей. СМУ выполнял фундаментные работы, СТИ — земляные.

Напомним, ранее "Коммерсант" писал, что Hyundai Motor может продать свой завод в Петербурге.