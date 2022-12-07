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Новости 12:52

Строившие петербургский завод Hyundai компании потребовали 350 млн рублей компенсации от заказчика

фото ЗакС политика Строившие петербургский завод Hyundai компании потребовали 350 млн рублей компенсации от заказчика

Две компании, занимавшиеся возведением мощностей петербургского автозавода Hyundai, потребовали от заказчика проекта 350 млн рублей компенсации. Дело в том, что концерн не до конца расплатился с подрядчиками строительства, передаёт "Деловой Петербург".

Завод, производящий двигатели Hyundai, торжественно открыли в сентябре 2021 года, однако уже весной 2022-го предприятие встало ввиду недостатка комплектующих для сборки и проблем с логистикой.

При этом выяснилось, что Hyundai задолжал часть средств компаниям, которые участвовали в строительстве завода. В частности, строительно-монтажное управление №  2 треста 16 (СМУ) требует через суд 185,5 млн рублей, а ООО "Стройтехимпорт" (СТИ) — 156,6 млн рублей. СМУ выполнял фундаментные работы, СТИ — земляные.

Напомним, ранее "Коммерсант" писал, что Hyundai Motor может продать свой завод в Петербурге.


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