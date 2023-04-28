"ДП": Автозавод Hyundai ищет способы вернуться к производству

Расположенный в Северной столице автомобильный завод Hyundai ищет пути возобновления своей работы, сообщил 28 апреля "Деловой Петербург" со ссылкой на осведомленные источники.

"Автозавод Hyundai в 2023 году продолжит поиск возможности возобновить нормальный производственный процесс", — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Как уточнил собеседник газеты, завод не смог найти новых поставщиков комплектующих и наладить поставки через порты Дальнего Востока по причине загруженности железной дороги и нехватки подвижного состава. Ко всему прочему, подобный маршрут увеличил бы время поставок и итоговую стоимость комплектующих, добавил он.

Источник в отрасли подтвердил, что автозавод пытался возобновить работу, однако не смог наладить поставки комплектующих. В пресс-службе самого предприятия от комментариев изданию отказались.

Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года на фоне сложностей, возникших из-за санкций против России, после чего неоднократно продлевал введенный режим простоя. В декабре предприятие приступило к сокращению персонала. Позже появились сообщения о том, что Смольный договорился о преобразовании завода в образовательную площадку.

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