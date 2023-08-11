Две компании претендуют на петербургский завод Hyundai

Две российские компании конкурируют за право приобрести автозавод Hyundai в Петербурге, сообщил 11 августа "Коммерсантъ". Конкуренцию дилерскому холдингу "Авилон" составляет "Автотор" из Калининградской области.

О планах "Авилона" приобрести простаивающее предприятие ранее сообщил Telegram-канал "Автопоток". Информацию о визите для переговоров в Петербург четырех топ-менеджеров связанного с холдингом предприятия AGR Automotive Group (бывшее ООО "Фольксваген Групп Рус") косвенно подтвердил "Коммерсанту" председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Последний уточнил, что городское правительство ознакомлено с планами AGR.

В то же время планы на петербургский завод строит и "Автотор". Как сообщал "Интерфакс", месяцем ранее руководство Калининградской области обратилось в Кремль с просьбой рассмотреть возможность передачи предприятию мощностей завода. Согласно письму, предприятие намеревалось в кратчайшие сроки модернизировать завод и наладить на нем выпуск автомобилей.

Петербургский завод Hyundai находится в режиме простоя с марта 2022 года. В середине июня вице-губернатор Кирилл Поляков делился планами организовать суперколледж на базе предприятия.

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