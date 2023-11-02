На петербургский завод Hyundai подали иск о взыскании почти 180 миллионов рублей

Поставщик запчастей к автомобилям из Нижегородской области подал иск к заводу Hyundai, сообщил 2 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Как уточняется, ООО "Литейный завод "РосАЛит" намерено взыскать с ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС" 177,8 миллиона рублей.

Предприятие хочет вернуть средства, потраченные на создание производства деталей для двигателей автомобилей Hyundai и Kia. Всего "РосАЛит" намеревался вложить около 400 миллионов рублей в покупку автоматизированного комплекса для изготовления запчастей. После проведения модернизации производства планировалось изготавливать до 180 тысяч изделий в год.

Часть средств нижегородская компания получила в качестве льготного займа от Фонда развития промышленности. Речь шла о 323 миллионах рублей.

Ранее стало известно, что петербургский завод Hyundai продлил до зимы режим простоя. Это коснулось более полутысячи сотрудников предприятия.

Фото: ЗАКС.Ру