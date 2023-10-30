Завод Hyundai в Петербурге продлил до зимы режим простоя

Автозавод Hyundai в Петербурге в очередной раз продлил режим простоя, передает 30 октября ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в городском Центре занятости населения. В подобном состоянии предприятие останется, по меньшей мере, до конца осени.

"ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус" сообщило о режиме простоя на предприятии с 01.11.2023 по 30.11.2023. В простое находятся 534 человека", — сообщили чиновники в ответ на запрос информагентства.

Количество находящихся в режиме простоя сотрудников соответствует приблизительно половине от штатной численности работников.

В августе стало известно, что на петербургское предприятие претендуют дилерский холдинг "Авилон" и "Автотор" из Калининградской области. В конце сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что завод достанется российской компании. В свою очередь, в Hyundai Motor заявили тогда, что прорабатывают различные варианты судьбы площадки.

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