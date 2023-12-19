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Новости 11:49

Hyundai Motors продает завод в Петербурге

фото ЗакС политика Hyundai Motors продает завод в Петербурге

Компания Hyundai Motor приняла решение о продаже завода в Петербурге, об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе производителя авто.

На данный момент осуждаются детали с компанией "Арт-Финанс", которая связана с компанией "Авилон". Кроме этого, в Hyundai отметили, что даже после продажи завода, компания будет поддерживать владельцев автомобилей в России и продолжит техническое обслуживание клиентов.

Напомним, что в августе компании "Авилон" и "Автотор" претендовали на завод в Петербурге. Само предприятие находится в простое с марта 2022 года. В Петербурге завод начал свою работу в 2010 году.

Фото: unsplash.com


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