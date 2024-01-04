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Новости 10:55

Сборку на петербургском заводе Hyundai рассчитывают начать до середины года

фото ЗакС политика Сборку на петербургском заводе Hyundai рассчитывают начать до середины года

Запуск сборки на петербургском заводе Hyundai должен состояться до середины 2024 года, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее сообщалось, что предприятие должно выйти из режима простоя по завершении новогодних праздников.

"Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей", — поведал Мантуров об имеющихся планах.

Автозавод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" прекратил свою работу в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих, с тех пор он пребывал в режиме простоя. Как сообщалось в конце минувшего года, этот режим на январь продлен не был. До этого появились сведения об одобрении сделки по продаже завода компании "Арт-Финанс".

Фото: unsplash


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