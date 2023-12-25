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Новости 20:12

"Фонтанка": Автозавод Hyundai выйдет из простоя после праздников

фото ЗакС политика "Фонтанка": Автозавод Hyundai выйдет из простоя после праздников

Петербургский автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" выйдет из режима простоя после завершения новогодних праздников, утверждает 25 декабря "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Режим простоя на заводе на январь не продлен", — рассказал изданию представитель предприятия.

На прошлой неделе стало известно о решении Hyundai продать простаивающий с марта 2022 года завод. Вскоре после этого вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что подкомиссия комиссии кабмина по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже предприятия компании "Арт-Финанс". Чиновник также выразил надежду на скорейшее разрешение всех вопросов.

В последний раз завод продлевал режим простоя в начале декабря, решение принималось сроком до последнего дня месяца.

Фото: unsplash


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