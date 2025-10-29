Набиуллина заявила о подготовке реформы МФО

Банк России занимается подготовкой законопроекта для реформирования рынка микрофинансовых организаций, заявила 29 октября глава ЦБ на заседании Совета Федерации. По ее словам, мера будет направленна на борьбу с "черными кредиторами".

"Главная задача наших предложений — это исключить практики, которые приводят к тому, что человек вовлекается в долговую спираль. То есть когда он новый заем берет для того, чтобы погасить старый. Мы понимаем, что это — гибельный путь", — приводит слова Набиуллиной "Парламентская газета".

Как сообщила глава Центробанка, предполагается установить ограничение на число одновременно действующих займов со ставкой выше 100 % годовых, а также ввести период охлаждения между ними. На первом этапе количество займов собираются ограничить двумя на человека, а затем уменьшить их число до одного.

Согласно проведенной оценке, под ограничения подпадет "около 55 % портфеля микрофинансовых организаций". В результате рынок серьезно изменится, а те, кто не примут новые правила, должны будут с него уйти, рассчитывает Набиуллина.

Также предполагается отменить заявительный принцип указания дохода, при котором МФО принимают в расчет сведения непосредственно от заемщика. "Принято решение постепенно переходить везде — в банках и в микрофинансовых организациях — только к официально подтвержденным источникам", — подчеркнула спикер.

Днем ранее Набиуллина выступала на совместном заседании комитетов Госдумы. Там она поделилась прогнозом о том, что величина ключевой ставки может снижаться на протяжении всего 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру