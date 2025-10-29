Двое арестованы по делу о поджоге батарейного шкафа на железной дороге

Транспортная полиция задержала двух жителей Петербурга 21 и 17 лет по делу о поджоге батарейного шкафа на железной дороге, сообщили в ведомстве 29 октября. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), обоих фигурантов суд отправил под стражу.

"Установлено, что молодая пара, находясь на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская — Купчинская, за денежное вознаграждение в сумме 400 долларов США совершили поджог батарейного шкафа", — сообщили в ведомстве.

Наказание по статье о теракте предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Ломоносове задержали предполагаемого поджигателя тепловоза, стоявшего на станции Ораниенбаум-1. При попытке потушить пламя в кабине локомотива пострадал машинист, его доставили в больницу. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Андрей Казарлыга / Фото: Транспортная полиция СЗФО