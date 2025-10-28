В Ломоносове пресекли попытку поджечь тепловоз

Вечером 27 октября на железнодорожной станции произошла попытка поджечь тепловоз, стоявший на путях, сообщила "Фонтанка". Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент не повлиял на движение поездов, уточнили при этом в ОЖД.

По информации 78.ru, возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Предполагаемый поджигатель задержан, им оказался 22-летний уроженец Калининградской области. Молодого человека своими силами задержали железнодорожники и затем передали в руки транспортной полиции.

Как сообщается, гражданин мог бросить канистру с горючим веществом в открытую дверь локомотива. Машинист и его помощник потушили огонь, при этом первый из них получил ожоги. Его доставили в больницу Ломоносова.

На прошлой неделе суд арестовал на два месяца блогершу Диану Чистякову по делу о покушении на теракт. Ей вменяют попытку поджога на территории подразделения полиции на Загребском бульваре.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру