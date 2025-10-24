Тру-крайм-блогер Чистякова арестована до конца декабря

Фрунзенский районный суд арестовал до 22 декабря тру-крайм-блогера Диану Чистякову по делу о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело против нее возбудили из-за попытки совершить поджог на территории подразделения полиции на Загребском бульваре.

По версии следствия, вечером 22 октября Чистякова бросила не менее трех бутылок с зажигательной смесью на территорию полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сделала она это якобы "в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений" с умыслом на совершение поджога, устрашающего население и создающего угрозу гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.

В результате произошло возгорание асфальта рядом со служебным транспортом. Две брошенные бутылки к возгоранию не привели, а саму Чистякову задержали подоспевшие сотрудники полка.

Обвинение Чистяковой предъявили на следующий день. В суде следствие ходатайствовало о ее аресте, сама обвиняемая против этого возражала. Защита указала, что петербурженку ввели в заблуждение мошенники и что она нуждается в проведении судебно-психиатрической экспертизы и приеме лекарств. Вместо заключения под стражу для Чистяковой просили домашний арест.

Чистякова ведет блог о преступлениях, на одном из видеосервисов у нее имеется 1,7 тысячи подписчиков.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга